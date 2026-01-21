Pas moins de 29 services d’Apple ont été en panne pendant plusieurs heures. L’App Store, Apple TV, une partie d’iCloud et plus encore ont fait partie des services inaccessibles. Mais c’est maintenant réparé.

Une panne de plusieurs heures pour les services Apple

Vous n’avez probablement pas remarqué un quelconque souci sur les services Apple pour une raison toute simple : elle a eu lieu cette nuit. Ce sont surtout les utilisateurs en Amérique et dans d’autres régions qui ont pu avoir des perturbations. Mais en Europe, c’était en pleine nuit.

Les services touchés par la panne ont été :

Apple Business Essentials

Apple Business Manager

Apple News

Apple School Manager

Apple TV

App Store

Chaîne Apple TV

Circulation dans Plans

iCloud Mail

iMessage

Itinéraire et navigation dans Plans

iTunes Store

iWork for iCloud

Photos

Quel a été le souci ? Apple reste vague sa page d’état du système. « Certains utilisateurs ont peut‑être rencontré un problème avec ce service », indique Apple pour certains services. « Ce service peut avoir été lent ou indisponible », peut-on lire dans un autre message.

La panne a également touché des services pour les développeurs. Cela a notamment concerné l’outil pour publier sur Apple News, Apple Podcasts Connect, l’API pour permettre aux utilisateurs de faire un achat intégré dans une application, Apple Music pour les artistes, Xcode Cloud et plus encore.

Comme dit précédemment, la panne a duré pendant plusieurs heures. Mais tout est réparé ce matin. Vous pouvez donc utiliser normalement les services.