Apple TV mise aujourd’hui sur un nom mythique du suspense avec Cape Fear: les nerfs à vif, une mini-série disponible depuis ce vendredi 5 juin 2026. Les deux premiers épisodes sont disponible, avant une diffusion hebdomadaire chaque vendredi jusqu’au 31 juillet. Au total, cette relecture contemporaine du grand classique du thriller comptera dix épisodes.

Un cauchemar familial modernisé

Inspirée du roman The Executioners, déjà adapté au cinéma en 1962 puis en 1991 par Martin Scorsese, la série reprend le principe central de Les Nerfs à vif. Anna Bowden, avocate interprétée par Amy Adams, et son mari Tom Bowden, joué par Patrick Wilson, mènent une vie apparemment stable jusqu’à la libération de Max Cady, un tueur qu’ils ont contribué à faire condamner.

Javier Bardem incarne ce criminel revenu de prison avec une seule obsession : se venger. « Une tempête arrive pour Anna et Tom Bowden, avocats heureux en mariage, lorsque Max Cady, le célèbre tueur qu’ils ont aidé à mettre derrière les barreaux, est libéré — et veut se venger. »

Scorsese et Spielberg à la production

La série est créée et supervisée par Nick Antosca, principalement connu pour Channel Zero et Brand New Cherry Flavor. Martin Scorsese et Steven Spielberg, déjà liés à l’adaptation de 1991, figurent parmi les producteurs exécutifs, tout comme Amy Adams et Javier Bardem.

Cette version 2026 ne se contente pas de rejouer le film. Elle actualise la menace avec des thématiques contemporaines : surveillance numérique, fascination pour les faits divers, exposition médiatique et fragilité de la cellule familiale face à la violence. Le casting réunit aussi CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles et Anna Baryshnikov.