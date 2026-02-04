Il y a quelques heures, Apple TV a convié quelques journalistes pour un évènement spécial autour des nouveautés à venir sur la plateforme. Eddy Cue, le SVP des Services, le patron de la F1 Stefano Domenicali ainsi que plusieurs acteurs présents dans les séries Apple TV étaient présents sur scène à l’occasion d’un grand, d’un très grand déballage. Et autant le dire sans ambage, le volume de nouveautés présentées est du jamais vu pour la plateforme d’Apple.

John Cena dans le film Matchbox (oui, les fameuses voitures Mattel)

Une avalanche de nouveautés, et de stars

Nous vous avons déjà parlé de la prochaine série avec Anya Taylor-Joy, Lucky, seule nouveauté bénéficiant d’un teaser, mais les annonces ne se sont pas arrêtées là. 12 films et séries ont en effet été présentées à la presse, et il y a déjà quelques programmes à surveiller de très près. Voici donc le détail de cette giga soirée d’annonces (merci au passage à nos confrères du site Apple Insider qui se sont attelés à recenser toutes ces nouveautés).

Nouvelles séries TV à venir :

Imperfect Women : Kate Mara, Joel Kinnaman et un casting choral jouent dans un thriller psychologique autour d’un crime qui bouleverse la vie de trois femmes liées par des décennies d’amitié. Sortie le 18 mars 2026.

: Kate Mara, Joel Kinnaman et un casting choral jouent dans un thriller psychologique autour d’un crime qui bouleverse la vie de trois femmes liées par des décennies d’amitié. Sortie le 18 mars 2026. Margo’s Got Money Troubles : Elle Fanning, Michelle Pfeiffer et Nick Offerman sont à l’affiche de cette comédie dramatique familiale sur une étudiante décrocheuse, une serveuse chez Hooters et un ex-catcheur professionnel, alors que Margo tente de s’en sortir avec un nouveau-né et des factures qui s’accumulent. Sortie le 15 avril 2026.

Widow’s Bay : Matthew Rhys incarne le maire de Widow’s Bay, une ville rongée par un secret, qu’il tente désespérément de sauver du déclin. Sortie le 29 avril 2026.

: Matthew Rhys incarne le maire de Widow’s Bay, une ville rongée par un secret, qu’il tente désespérément de sauver du déclin. Sortie le 29 avril 2026. Maximum Pleasure Guaranteed : Tatiana Maslany et Jake Johnson jouent dans ce thriller comique où une mère récemment divorcée s’enfonce dans une spirale dangereuse de chantage, de meurtre et de football junior après avoir été convaincue d’avoir été témoin d’un homicide. Sortie le 20 mai 2026.

: Tatiana Maslany et Jake Johnson jouent dans ce thriller comique où une mère récemment divorcée s’enfonce dans une spirale dangereuse de chantage, de meurtre et de football junior après avoir été convaincue d’avoir été témoin d’un homicide. Sortie le 20 mai 2026. Cape Fear (Les Nerfs à Vif): Amy Adams et Patrick Wilson tiennent les rôles principaux du remake du classique de 1991 sur deux avocats confrontés au retour en liberté d’un criminel notoire (joué par Javier Bardem) qu’ils avaient fait condamner et qui cherche à se venger. Sortie le 5 juin 2026. Évidemment l’une des plus grosses annonces de cet évènement, sachant que Martin Scorsese et Steven Spielberg sont derrière le projet !

Plusieurs clichés de la série ont été publiés :

Films à venir :

Eternity : Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner se retrouvent dans un triangle amoureux dans l’au-delà, où elle doit choisir entre l’homme avec qui elle a partagé sa vie et son premier amour mort trop jeune. Sortie le 13 février 2026.

: Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner se retrouvent dans un triangle amoureux dans l’au-delà, où elle doit choisir entre l’homme avec qui elle a partagé sa vie et son premier amour mort trop jeune. Sortie le 13 février 2026. Outcome : Keanu Reeves incarne une star hollywoodienne victime de chantage à partir d’une vidéo compromettante, épaulé par Cameron Diaz et Jonah Hill. Sortie le 10 avril 2026. A suivre de très près bien sûr.

L’annonce de la série est ici accompagnée de plusieurs clichés :

The Dink : Jake Johnson et Mary Steenburgen jouent dans cette comédie sur un joueur de tennis blessé contraint de se reconvertir… au pickleball. Sortie le 24 juillet 2026.

: Jake Johnson et Mary Steenburgen jouent dans cette comédie sur un joueur de tennis blessé contraint de se reconvertir… au pickleball. Sortie le 24 juillet 2026. Mayday : Ryan Reynolds et Kenneth Branagh sont à l’affiche de cette comédie d’action se déroulant pendant la guerre froide, où un pilote américain piégé derrière les lignes ennemies est repéré par un ex-agent du KGB fasciné par la culture américaine. Sortie le 4 septembre 2026.

: Ryan Reynolds et Kenneth Branagh sont à l’affiche de cette comédie d’action se déroulant pendant la guerre froide, où un pilote américain piégé derrière les lignes ennemies est repéré par un ex-agent du KGB fasciné par la culture américaine. Sortie le 4 septembre 2026. Matchbox The Movie : Un agent de la CIA sous couverture, incarné par John Cena, entraîne ses amis d’enfance dans une course-poursuite internationale pour sauver le monde, dans ce film inspiré des célèbres petites voitures Mattel. Sortie le 9 octobre 2026.





Way of the Warrior Kid : Chris Pratt joue Jake, un Navy SEAL décoré qui passe l’été avec Marc, un garçon victime de harcèlement, et met au point un programme basé sur son entraînement militaire pour lui apprendre à affronter ses peurs, sans violence. Sortie le 20 novembre 2026.

Et pour faire bonne mesure, Apple a aussi profité de ce petit évènement pour dévoiler le nouveau trailer, très spectaculaire, de la saison 2 de Monarch : Leacy of Monsters :

Si avec ça Apple TV n’atteint pas les 10% de Pdm dans le secteur du streaming…