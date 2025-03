Les premiers avis critiques sont tombés du côté des États-Unis, et ils sont excellents concernant The Studio, une série Apple TV+ avec l’acteur Seth Rogen en vedette. En pleine tournée promo pour The Studio, Rogen dévoile dans une vidéo la liste impressionnante des guests stars qui apparaissent dans la série. On retrouvera donc, le plus souvent sous leur propre identité, Aaron Sorkin, Adam Scott, Anthony Mackie, Antony Starr, Arthur Keng, Bill Watterson, Bryan Cranston, Charli D’Amelio, Charlize Theron, Chris Gann, Courtney Pauroso, Dan Black, Dave Franco, David Krumholtz, Derek Wilson, Devon Bostick, Dewayne Perkins, Erin Moriarty, Greta Lee, Ice Cube, Jean Smart, Jen Statsky, Jessica Clements, Jessica St. Clair, Johnny Knoxville, Josh Hutcherson, Keyla Monterroso Mejia, Kit Hoover, Larry Brown, Lil Rel Howery, Lisa Gilroy, Lucia Aniello, Martin Scorsese, Matt Belloni, Nicholas Stoller, Olivia Wilde, Owen Kline, Parker Finn, Paul Dano, Paul W. Downs, Peter Berg, Quinta Brunson, Ramy Youssef, Rebecca Hall, Rhea Perlman, Ron Howard, Sarah Polley, Steve Buscemi, Sugar Lyn Beard, Ted Sarandos, Thomas Barbusca, Trevor Tordjman, Zac Efron, Zack Snyder, Ziwe, ainsi que Zoë Kravitz. Ouf !

La série The Studio raconte les tribulations mouvementées de Matt Remick (Seth Rogen), nouvellement nommé à la tête du studio Continental en grande difficulté. Matt et son équipe combattent leurs propres insécurités tout en luttant contre des artistes narcissiques et des dirigeants d’entreprise cravatés, le tout en poursuivant l’objectif toujours insaisissable de réaliser de grands films. Les deux premiers épisodes de The Studio seront disponibles sur Apple TV+ le mercredi 26 mars.