Apple TV+ partage la bande-annonce de The Studio, sa nouvelle série avec Seth Rogen et de nombreux acteurs et actrices d’Hollywood. C’est normal, puisque le programme a un rapport avec les studios de cinéma.

Dans The Studio, Seth Rogen incarne Matt Remick, nouvellement nommé à la tête des studios Continental en difficulté. Alors que les films luttent pour rester vivants et pertinents, Matt et son équipe de cadres en conflit luttent contre leurs insécurités tout en luttant contre des artistes narcissiques et des dirigeants d’entreprise cravatés dans la poursuite toujours insaisissable de la réalisation de grands films. Avec leurs costumes de luxe qui masquent leur sentiment de panique permanent, chaque fête, visite de plateau, décision de casting, réunion de marketing et remise de prix leur offre l’opportunité d’un succès éclatant ou d’une catastrophe qui met fin à leur carrière. En tant que personne qui mange, dort et respire des films, c’est le travail que Matt a poursuivi toute sa vie et il pourrait bien le détruire.

La série réunit notamment Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders. Bryan Cranston apparaîtra en tant qu’invité. Il y aura également Zoë Kravitz, Paul Dano, Martin Scorsese, Zac Efron, Charlize Theron, Anthony Mackie, Ron Howard et d’autres.

The Studio sera disponible le 26 mars 2025 sur Apple TV+. Il y aura deux épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque mercredi, sachant que la saison en comptera 10 au total.