Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour Still Up, sa prochaine série avec Antonia Thomas et Craig Roberts. Elle fera ses débuts le 22 septembre prochain sur la plateforme de streaming.

Still Up est une comédie presque romantique qui se déroule dans le monde des insomniaques Danny (Craig Roberts) et Lisa (Antonia Thomas) qui n’ont pas de secrets, sauf les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston et Rich Fulcher font également partie de la distribution.

« Je ne pense pas que tu saches ce que c’est que de voir ton partenaire prendre vie dès que tu vas au lit », dit Veggie dans la bande-annonce, où l’on voit Lisa se débattre entre sa relation avec son petit ami et son lien intense avec Danny.

La série est co-créée et écrite par Steve Burge et Natalie Walter, et est réalisée par John Addis. Bryce Hart participe également à l’écriture du scénario. Le programme est produit pour Apple TV+ par Various Artists Limited, et est aussi produit par Paul Schlesinger. Arabella McGuigan est également une productrice.

Still Up sur Apple TV+ aura le droit à huit épisodes pour sa saison. Les trois premiers seront disponibles le 22 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, et ce jusqu’au 27 octobre.