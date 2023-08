Apple TV + dévoile quelques informations supplémentaires sur sa prochaine série de comédie intitulée « Still Up ». Cette nouvelle série fera ses débuts sur la plateforme avec la diffusion des trois premiers épisodes le vendredi 22 septembre. 8 épisodes au total seront proposés pour cette première saison. Still Up est une comédie romantique moderne qui met en scène deux insomniaques, Danny (Craig Roberts) et Lisa (Antonia Thomas). Outre les deux rôles principaux, le casting comprend aussi Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston et Rich Fulcher (entre autres…).

Steve Burge (« Seekers ») et Natalie Walter sont les showrunners et les co-scénaristes de la série. Bryce Hart (« Dix Pourcents ») participe aussi à l’écriture du scénario. La réalisation est assurée par John Addis (« Lucky Break »), qui a déjà été nominé aux BAFTA Awards. « Still Up » est produit pour Apple TV + par Various Artists Limited, et aussi par une tripotée de coproducteurz dont le lauréat du BAFTA Award Paul Schlesinger (« Twenty Twelve »), Phil Clarke, lauréat du Emmy Award pour « I May Destroy You », et par Arabella McGuigan.