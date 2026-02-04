Apple TV frappe fort avec Lucky, une série ambitieuse portée par Anya Taylor-Joy, qui signe ici son premier grand rôle télévisé depuis le succès mondial de The Queen’s Gambit (Le Jeu de la Dame, visible sur Netflix). Dévoilée lors d’un événement média organisé par Apple, cette nouvelle production sera disponible dès le 15 juillet 2026, avec deux épisodes au lancement, suivis d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 19 août.

Un thriller sous haute tension adapté d’un best-seller

Inspirée du roman à succès de Marissa Stapley, Lucky suit le parcours d’une arnaqueuse professionnelle prise dans un engrenage fatal après un braquage qui tourne mal. Pourchassée à la fois par le FBI et par un puissant criminel, elle doit lutter pour survivre et tenter d’effacer son passé.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le casting s’annonce particulièrement solide, avec notamment Annette Bening (American Beauty) et Timothy Olyphant (Deadwood, Justified) aux côtés d’Anya Taylor-Joy. La série est coécrite par Jonathan Tropper et Cassie Pappas, Tropper étant déjà à l’origine du succès Vrais voisins, Faux amis sur la plateforme d’Apple (série d’ailleurs reconduite pour une saison 3)

Apple TV continue de renforcer son catalogue premium

Après avoir collaboré avec l’actrice sur le film de science-fiction The Gorge, Apple poursuit donc sa stratégie de contenus prestigieux en misant sur des talents reconnus et des adaptations littéraires ambitieuses. Après Pluribus, Severance ou bien encore Dark Matter, Lucky s’annonce en tout cas comme la prochaine série évènement d’Apple TV, et pourrait permettre, peut-être, à la plateforme de glaner quelques millions d’abonnés supplémentaires (60 millions environ actuellement selon les analystes). 2026, l’année d’Apple TV ? On peut commencer à se poser la question.