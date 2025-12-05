Apple TV vient de lever le voile sur la première bande-annonce officielle de Born to be Wild, sa nouvelle série documentaire dédiée à la faune sauvage. Cette nouvelle production sera disponible dès le 19 décembre prochain et viendra enrichir un catalogue déjà très fourni en contenus documentaires animaliers (très souvent de grande qualité).

Une immersion au cœur de la survie animale

Narrée par l’acteur britannique Hugh Bonneville (Paddington, Downton Abbey), la série se compose de six épisodes tournés sur plusieurs années dans cinq pays. Elle suit le parcours de jeunes animaux menacés, depuis leurs premiers jours jusqu’à leur retour dans la nature. Guépards, éléphants, lémuriens à queue annelée, ours lippus, lynx ibériques et manchots africains sont au cœur de ce récit filmé avec un soin extrême.

Un hommage aux femmes et aux hommes de la conservation

Au-delà des animaux, Born to be Wild met en lumière le travail des soigneurs, vétérinaires et experts de la préservation. Apple décrit une série qui illustre « les épreuves, les victoires et la résilience qui définissent leur survie », aussi bien pour les espèces menacées que pour celles et ceux qui les protègent au quotidien. Chaque histoire met en avant des programmes de reproduction, de réhabilitation et de réintroduction dans des environnements naturels.

Avec cette nouvelle production, Apple consolide sa stratégie autour des documentaires animaliers haut de gamme. On peut ainsi citer The Elephant Mother, La Vie Secrète des Animaux, Tiny Worlds, Big Beasts, Sous la Surface, Earth Sounds, Terre Les couleurs Nocturnes, et bien sûr l’incroyable Planète Préhistorique (la troisième saison est fabuleuse).