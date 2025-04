Apple TV+ a dévoilé il y a quelques heures un premier aperçu de sa prochaine série documentaire d’aventure, The Wild Ones, dont la diffusion mondiale débutera sur le service de streaming le 11 juillet 2025. Anciennement intitulée Endangered Planet, cette série en six épisodes suit une équipe d’experts animaliers de haut niveau dans leurs expéditions aux quatre coins du monde. Ces spécialistes ont pour objectif de localiser et protéger certaines des espèces les plus menacées de la planète.

Réalisée par l’ancien commando des Royal Marines Aldo Kane, ce dernier étant accompagné du spécialiste des pièges photographiques Declan Burley et du conteur écologique et cinéaste animalier Vianet Djenguet, la série mêle de pures séquences exploratrices sur le terrain à de la science de pointe, le tout sous couvert d’un discours promouvant la conservation des espèces animales.

La série a été tournée dans six pays — Malaisie, Mongolie, Arménie, Indonésie, Canada et Gabon — et l’équipe de tournage a utilisé des technologies de caméras de dernière génération pour capturer des images rares, et parfois inédites, d’animaux insaisissables tels que le tigre de Malaisie, l’ours du Gobi, le léopard du Caucase, le rhinocéros de Java, la baleine noire de l’Atlantique Nord et le gorille des plaines de l’Ouest. The Wild Ones est produite par Offspring Films, à qui l’on doit Earth At Night In Color et Earthsounds, deux documentaires déjà disponibles sur Apple TV+.