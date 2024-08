On pouvait craindre un docu totalement édulcoré sur les coulisses d’un genre musical hyper-populaire (surtout auprès des jeunes), mais au final, K-Pop Idols est une vision un peu plus nuancée que prévue sur l’univers de la K-Pop, ainsi que le confirme le descriptif de ce nouveau programme : « Paillettes et désillusions sont au rendez-vous dans cet accès aux coulisses d’artistes du monde entier. Dans les épreuves comme dans les triomphes, Jessi, CRAVITY et BLACKSWAN donnent tout ce qu’ils ont pour un art qui n’exiege que de la perfection ». Le ton d’ensemble reste évidemment assez laudateur, mais les artistes présentés n’hésitent pas à parler de certaines des lourdes contraintes de leur métier (dans les limites de leur liberté de parole largement encadrée par les producteurs et les maisons de disque sur-coréennes).



L’ensemble de la série reste toutefois assez « novellisée » et il ne sera bien sûr pas question d’aborder les points les plus noirs de cet univers impitoyable (comme la triste série de suicides de stars qui a lourdement endeuillé ce milieu). Si le coeur vous en dit malgré tout, les 6 épisodes de K-Pop Idols sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.