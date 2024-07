Véritable phénomène de société, surtout auprès des adolescents, la K-Pop a déferlé sur le monde en quelques années à peine. K-Pop Idols, un documentaire signé Apple TV+ va rentrer dans les coulisses de certains des plus grands groupes de K-Pop (Jessi, CRAVITY, BTS, BLACKSWAN, etc.). A priori, et si l’on en juge par le premier trailer, le documentaire ne devrait pas trop (voire pas du tout) évoquer la face la plus sombre de cette industrie particulière et particulièrement brutale : plusieurs artistes de K-Pop se sont suicidés, épuisés par les longues séances de travail, sachant que les revenus de ces artistes sont bien moins importants que ce que le grand public peut imaginer. De tout cela il ne sera à priori pas question, à moins d’une grosse révélation d’ici là…



Apple précise que « K-Pop Idols » est produit pour Apple TV+ par Boat Rocker’s Matador Contenu avec le producteur exécutif Todd Lubin (« Billy Eilish : The World’s a Little Blurry ») et Jack Turner (« War Game »), aux côtés du lauréat de l’Emmy Award Jay Peterson (« Billy Eilish : The World’s a Little Blurry »), Bradley Cramp (« Lord of War »), Chris Kasick (« Citizen Sleuth »), Eric Yujin Kim (« Undoing »), Sue Kim (« The Speed Cubers ») et Elise Chung (« Bling Empire »). » Ouf. K-Pop Idols sera présenté en avant-première le 30 août 2024.