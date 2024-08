Apple TV+ propose la bande-annonce pour K-Pop Idols, son documentaire récemment annoncé qui se focalise sur la pop coréenne. Celle-ci connaît un succès tout particulier, et pas seulement en Corée du Sud.

Dans K-Pop Idols, les spectateurs suivront Jessi dans sa première tournée en solo, CRAVITY dans ses efforts pour impressionner son agence, et BLACKSWAN dans ses tensions internes et ses bouleversements. Le documentaire se penche sur les défis personnels et professionnels auxquels ces artistes sont confrontés — des réflexions de Jessi sur sa vie et sa carrière à la concurrence féroce au sein de BLACKSWAN, en passant par l’évolution créative de CRAVITY. Au fil du voyage, le public découvrira les hauts et les bas du monde de la K-pop, des performances internationales et des liens familiaux aux nouvelles inattendues et aux décisions de carrière décisives. La série culmine dans une exploration puissante des rêves, de la réalité et de la volonté inébranlable de réussir sur la scène mondiale — en tant qu’idole de la K-pop.

K-Pop Idols débutera le 30 août en streaming sur Apple TV+. Le documentaire sera découpé en six épisodes. Il y aura visiblement les six épisodes disponibles à la même date et non une nouvelle partie chaque semaine. Cela change du calendrier habituel du service de streaming d’Apple.