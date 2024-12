C’est le contenu parfait pour la période des fêtes : la série documentaire La Vie Secrète des Animaux est disponible dans son intégralité sur Apple TV+. Narrée par Lionel Tua, cette série en 10 épisodes passe en revue les moments de vie les plus essentiels de plusieurs espèces, chaque épisode se concentrant sur une activité particulière comme « Quitter son Foyer », « Fonder une Famille », « Se protéger », « Se nourrir », etc. La série explore ainsi les comportements fascinants de 77 espèces uniques réparties dans 24 pays. Les images rapportées, véritablement incroyables, ont été capturées sur une période de trois ans par la célèbre unité d’histoire naturelle de BBC Studios. Grâce à des technologies de pointe, la série révèle des comportements inédits, mettant en lumière l’intelligence et l’adaptabilité du règne animal, comme la danse nuptiale d’une araignée sauteuse ou bien encore le rituel d’amitié inhabituel d’un singe.



La Vie Secrète des Animaux poursuit en tout cas brillamment la collaboration entre BBC Studios et Apple TV+, après des succès tels que Prehistoric Planet et The Year Earth Changed. Les 10 épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+