Apple TV+ a publié la bande-annonce de The Wild Ones, qui sera sa prochaine série documentaire faisant ses débuts le 11 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Bande-annonce pour The Wild Ones

The Wild Ones est une série documentaire en six épisodes qui suit une équipe d’experts de la faune et de la flore qui se rend dans les environnements les plus reculés et les plus impitoyables du monde pour trouver, filmer et aider à protéger des espèces gravement menacées.

Avec Aldo Kane, ancien commando des Royal Marines et chef d’expédition, Declan Burley, expert en faune et en pièges photographiques, et Vianet Djenguet, conteur écologique et directeur de la photographie animalière, le programme mêle l’aventure à la science et à la conservation. Ensemble, le trio se rend dans six pays (Malaisie, Mongolie, Arménie, Indonésie, Canada et Gabon) pour capturer des images rares d’espèces insaisissables et menacées, notamment le tigre de Malaisie, l’ours de Gobi, le léopard du Caucase, le rhinocéros de Java, la baleine franche de l’Atlantique Nord et le gorille des plaines de l’Ouest.

En déployant plus de 350 caméras à distance sur mesure, des drones thermiques, des balises sous-marines portables et une technologie d’imagerie alimentée par l’IA, l’équipe innove dans la réalisation de films sur la faune, en capturant des comportements animaux intimes jamais vus auparavant, tout en soutenant des missions de conservation actives sur le terrain. Les découvertes de l’équipe ont déjà contribué à l’identification d’un nouveau rhinocéros, à la protection d’une nouvelle portée de tigres et à l’avancement des efforts de lutte contre le braconnage.

The Wild Ones sera disponible le 11 juillet sur Apple TV+ avec les six épisodes à cette date.