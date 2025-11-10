Le retour de Vince Gilligan n’a pas commencé sous les meilleurs auspices. Sa nouvelle série dramatique Pluribus, lancée le 7 novembre sur Apple TV+, a été victime d’une importante panne de serveurs quelques minutes seulement après la mise en ligne des deux premiers épisodes. De nombreux abonnés aux États-Unis et au Canada ont signalé l’impossibilité d’accéder au service pendant plus d’une heure, au moment même où le programme faisait ses débuts très attendus (on notera qu’aucune panne majeure n’a été signalée en France ou en Europe).

Une panne simultanée sur plusieurs services Apple

Apple a rapidement confirmé l’incident via sa page de statut système (System Status), précisant que « certains utilisateurs ont été affectés » par une interruption d‘Apple TV, mais aussi d‘Apple Music et d’Apple Arcade, et ce entre 22h29 et 23h38 (heure locale). Les services ont depuis été rétablis, sans qu’Apple n’ait eu à préciser la cause de la panne serveur. La coïncidence avec la diffusion de Pluribus peut intriguer, mais il est à priori peu probable qu’un simple afflux de spectateurs ait suffi à faire tomber les serveurs d’une entreprise de cette ampleur. Pas impossible ceci dit, mais peu probable.

Une série qui cultive son mystère

Dans Pluribus, Rhea Seehorn incarne Carol, une femme confrontée à un étrange signal venu de l’espace qui efface la colère et la douleur de l’humanité tout entière… sauf la sienne. Refusant cette perfection imposée, Carol s’accroche à sa souffrance comme l’ultime preuve de son libre arbitre. Un thème métaphysique que Vince Gilligan explore ici avec la même intensité que dans ses œuvres précédentes. Malgré ce lancement chaotique au Amérique du Nord, Pluribus s’impose déjà comme l’une des séries les plus ambitieuses d’Apple TV. Reste juste à espérer que les prochains épisodes se dérouleront sans incident technique…