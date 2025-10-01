Apple TV+ continue de semer des indices autour de Pluribus, sa prochaine série phare réalisée par Vince Giligan, le créateur de Breaking Bad. Cette nouvelle série à la tonalité dystopique mélangera drame et science-fiction autour d’une prémisse pour le moins troublante : « la personne la plus malheureuse du monde doit sauver le monde du bonheur ». Rhea Seehorn, l’une des actrices clé de l’excellente série Better Call Saul, tient le rôle principal, entourée notamment de Karolina Wydra et Carlos Manuel Vesga. La série a d’ores et déjà été validée par Apple pour une deuxième saison, signe de la confiance de la firme californienne dans ce projet ambitieux (il y a de quoi).

Pluribus place son action dans un Albuquerque altéré, un décor familier mais transformé jusqu’à l’étrange. Gilligan décrit Pluribus comme un « genre-bending original », au croisement entre réalisme et fantastique. Un nouveau teaser publié il y a quelques heures dévoile une scène digne de Black Mirror : une femme (Rhea Seehorn) regarde avec un air de dégoût un drone de récupération de déchets lutter pour soulever un simple sac poubelle. Visiblement, le monde hyper-technologique de demain (et déjà d’aujourd’hui) est loin d’être aussi efficace que l’ancien…

La série Pluribus fera ses débuts sur Apple TV+ le 7 novembre prochain.