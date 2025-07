Apple met les petits plats dans les grands pour annoncer la prochaine série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad. Pour la première fois, Apple TV+ affiche même un compte à rebours – sous le titre Happiness is Contagious – pour égrener les jours/minutes/secondes qui nous séparent sans doute du premier trailer d’Happiness is Contagious, compte à rebours accompagné d’un visuel montrant un coton tige plongé dans un substrat jaune. Ce substrat serait-il une référence à une drogue (qui rend heureux au vu du titre) ? On est d’autant plus tenté de le croire sachant que Breaking Bad raconte l’histoire d’un prof de chimie devenant producteur et vendeur de drogues illicites. Au fait, il reste 2 jours et une dizaine d’heures avant le premier trailer.

On ne sait pas grand chose de la série, si ce n’est qu’elle aura pour actrice vedette Rhea Seehorn (qui jouait Kim Wexler dans Better Call Saul, une autre série de Vince Gilligan). L’actrice partagera l’affiche avec Bob Odenkirk (Saul Goodman dans Better Call Saul). La série est distribué par Apple Originals, produite par Sony (qui a également produit Breaking Bad et Better Call Saul), et le tandem Jeff Frost/Diane Mercer a été désigné producteurs exécutifs. Rien n’a fuité concernant le scénario, mais l’on sait qu’Apple a déjà signé pour deux saisons. La confiance.