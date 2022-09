C’est Apple TV+ qui proposera la prochaine série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et son spin-off Better Call Sauf. C’est Rhea Seehorn qui incarnera le rôle principal.

Vince Gilligan et Rhea Seehorn se connaissent déjà puisque l’actrice a incarné le personnage de Kim Wexler dans Better Call Saul, aux côtés de Bob Odenkirk qui était Saul Goodman.

Vince Gilligan a créé la série qui sera diffusée sur Apple TV+ et sera producteur exécutif, ainsi que le showrunner. Jeff Frost et Diane Mercer seront également producteurs exécutifs. Sony Pictures Television, qui a également produit Breaking Bad et Better Call Saul, est le studio derrière la série. Vince Gilligan est actuellement sous contrat avec Sony. Voici ce qu’il déclare :

Après 15 ans, je me suis dit qu’il était temps de faire une pause dans l’écriture d’antihéros… et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? Il est grand temps qu’elle ait sa propre série, et je me sens chanceux de pouvoir y travailler avec elle. Et quelle belle symétrie que de se retrouver avec Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Chris Parnell ! Jamie et Zack ont été les deux premières personnes à dire oui à Breaking Bad il y a des années. Ils ont constitué une équipe formidable chez Apple, et mes merveilleux partenaires de longue date chez Sony Pictures Television et moi-même sommes ravis de faire des affaires avec eux.