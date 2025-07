Apple TV+ diffuse aujourd’hui un teaser de Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, qui n’est autre que le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. Elle sortira le 7 novembre sur le service de streaming.

Premier teaser pour Pluribus

Pluribus est une série originale qui est annoncée pour bouleverser les genres et dans laquelle la personne la plus malheureuse de la planète doit sauver le monde du bonheur.

Le casting comprend Rhea Seehorn, qui a déjà travaillé avec Vince Gilligan sur Better Call Saul. La série met également en vedette Karolina Wydra et Carlos Manuel Vesga, ainsi que Miriam Shor et Samba Schutte en tant que vedettes invitées. En outre, Vince Gilligan fait office de producteur exécutif. La série est produite par Sony Pictures Television.

Apple TV+ fait savoir que Pluribus débutera le 7 novembre prochain. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura neuf épisodes au total.

De plus, le service de streaming annonce qu’une saison 2 a d’ores et déjà été signée. Il n’y a toutefois pas la moindre information la concernant. Rien n’est dit sur le casting, la date de sortie, le nombre d’épisodes ou autre. En tout cas, le fait qu’Apple TV+ ait déjà validé la saison 2 avant même la diffusion de la première saison montre que la plateforme est plus que confiante en Vince Gilligan, Rhea Seehorn et le reste de l’équipe.

Pour rappel, l’accord entre Apple TV+ et Vince Gilligan avait été annoncé pour la première fois en 2022.