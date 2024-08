Apple TV+ vient de mettre en ligne un teaser pour Disclaimer, une série qui compte Cate Blanchett au casting. Elle fera ses débuts le 11 octobre prochain sur la plateforme de streaming.

Disclaimer est basée sur le roman à succès du même nom de Renée Knight. La journaliste Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres.

Alors que Catherine court pour découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari Robert (Sacha Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). Le casting comprend Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon, et Indira Varma est la narratrice.

La série est écrite et réalisée par Alfonso Cuarón, le réalisateur mexicain qui a obtenu cinq Oscars dans sa carrière, dont deux pour le film Gravity et trois pour Roma.

Disclaimer sera une mini-série selon Apple TV+, c’est-à-dire qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 11 octobre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 15 novembre.