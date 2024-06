Apple TV+ dévoile aujourd’hui une nouvelle série, KRANK Berlin. Le service de streaming annonce également la date de sortie pour Disclaimer, la série avec Cate Blanchett.

KRANK Berlin est une série en partenariat avec ZDFneo. Gérer un service d’urgence chaotique dans l’hôpital le plus difficile et le plus surpeuplé de Berlin n’est pas une mince affaire pour la jeune Dr Parker, qui cherche un nouveau départ dans la grande ville après l’implosion de sa vie privée à Munich. Lorsqu’elle tente de mettre en œuvre les réformes nécessaires, elle se heurte à la résistance du personnel hospitalier, sous-payé, mal équipé et chroniquement fatigué, qui ne survit que grâce à une indispensable dose d’humour noir. Mais face à un système de santé de plus en plus impitoyable, l’équipe meurtrie doit mettre de côté ses différences et se serrer les coudes pour sauver des vies.

La série comprendra huit épisodes. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment.

De son côté, la série Disclaimer avec Cate Blanchett et réalisée par Alfonso Cuarón, débutera le 11 octobre sur Apple TV+. C’est un thriller psychologique en sept chapitres, basé sur le roman du même nom de Renée Knight. La journaliste Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres.