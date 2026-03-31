Apple TV continue de muscler son offre premium avec Cape Fear (Les Nerfs à Vif) une nouvelle mini-série psychologique qui s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous majeurs de son calendrier 2026. La plateforme a publié un premier trailer de ce projet porté par Amy Adams, Patrick Wilson et Javier Bardem, tout en confirmant la date de diffusion soit le 5 juin prochain. Avec un héritage cinématographique aussi lourd – l’excellent Les Nerfs à Vif de Martin Scorsese -, une équipe créative de premier plan et une intrigue hyper tendue, Apple tient là un programme en mesure de doper les audiences.

La troisième adaptation à l’écran

Cette nouvelle adaptation s’inscrit dans une lignée particulièrement prestigieuse : Cape Fear puise son origine dans le roman The Executioners de John D. MacDonald, publié en 1957, avant d’avoir été porté à l’écran une première fois en 1962, puis revisité en 1991 dans la version signée Martin Scorsese. La série d’Apple TV ne surgit donc pas de nulle part et prolonge une œuvre qui a déjà traversé déjà plusieurs générations de cinéma américain.

Dans cette nouvelle itération, l’histoire suit Anna et Tom Bowden, un couple d’avocats dont l’existence bascule lorsque Max Cady, le criminel qu’ils avaient contribué à faire condamner, retrouve la liberté. À partir de là, la mécanique du thriller se met en place : le passé revient, la menace s’installe, et la vie du couple se transforme en cauchemar.

Un casting prestigieux ; Spielberg et Scorsese en soutien

Apple mise ici sur des visages forts pour donner du relief à cette relecture. Amy Adams et Patrick Wilson incarnent le couple au centre du récit, tandis que Javier Bardem prête ses traits à Max Cady, le psychopathe assoiffé de vengeance. Casting 5 étoiles donc.

La série est créée, supervisée et produite par Nick Antosca, bien connu pour ses réalisations dans le thriller et le film d’horreur psychologique. Martin Scorsese et Steven Spielberg figurent quant à eux parmi les producteurs exécutifs, ce qui vaut sans doute comme gage de confiance concernant la suivi du projet.

Une diffusion hebdomadaire

Cape Fear comptera dix épisodes au total. Les deux premiers seront mis en ligne le vendredi 5 juin 2026, avant un rythme hebdomadaire jusqu’au 31 juillet. Comme d’habitude en somme.