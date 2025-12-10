Apple indique sur sa page d’état du système que ses services Apple Music et Apple TV sont actuellement en panne chez certains utilisateurs.

Panne en cours pour Apple Music et Apple TV

Selon les dires d’Apple, la panne concerne trois services : Apple Music, Apple TV et les chaînes Apple TV (qui permettent d’accéder à des services de streaming notamment). Les perturbations ont commencé à 20h53 et Apple indique le message suivant : « Certains utilisateurs sont concernés. Des problèmes intermittents peuvent intervenir sur ce service ».

Comme d’habitude avec Apple, il n’y a pas d’informations supplémentaires sur la nature de la panne ni sur le moment où ce sera corrigé. Il faut donc attendre pour avoir un retour à la normale. Vous n’avez rien à faire de particulier, c’est Apple qui mettra en place les correctifs au niveau de ses serveurs.

Malgré tout, la panne ne semble pas si énorme que cela. Les messages sur les réseaux sociaux se plaignant d’une indisponibilité sont légers pour le moment. Mais Apple juge tout de même important de signaler qu’il y a des soucis pour certains utilisateurs. Il est possible que certaines régions du monde soient plus touchées que d’autres.