MacPaw et Liquid AI préparent une couche d’IA locale pour les applications Mac

Décidément sur tous les fronts, MacPaw veut bâtir une intelligence artificielle capable de fonctionner à travers plusieurs applications du Mac. L’éditeur ukrainien s’est associé à Liquid AI pour développer une architecture spécialement optimisée pour macOS et les puces Apple Silicon, avec l’objectif de limiter le recours aux serveurs distants.

Eney va combiner modèle local et mémoire persistante dans macOS

Le premier produit à bénéficier de cette collaboration sera Eney, l’assistant de MacPaw disponible sur Mac depuis 2025. Les Liquid Foundation Models seront adaptés aux tâches réalisées sur macOS, puis associés à Elix, le moteur d’inférence locale de l’éditeur, et à Mnemos, sa technologie de mémoire persistante.

Cette combinaison doit permettre à Eney de comprendre le contexte d’une activité, de conserver certaines informations entre deux échanges et d’exécuter des actions natives. Les traitements essentiels resteront sur l’ordinateur, pour accélérer les réponses et préserver les données personnelles. Le cloud restera disponible lorsque des modèles plus puissants seront nécessaires.

« Nous pensons que l’intelligence doit vivre là où les gens travaillent : privée par conception et rapide par défaut », explique Oleksandr Kosovan, fondateur de MacPaw. Cette approche rejoint la stratégie d’Apple autour de l’IA embarquée.

Une technologie destinée aux applications de Setapp

Après son intégration à Eney, attendue plus tard en 2026, cette infrastructure pourrait rejoindre d’autres produits du groupe, notamment CleanMyMac. MacPaw souhaite ensuite la proposer aux développeurs de sa plateforme Setapp.

Les applications participantes pourraient exposer leurs fonctions et leur contexte à Eney, qui choisirait alors le bon logiciel ou accomplirait directement une tâche. L’enjeu sera aussi de garantir des autorisations transparentes et sûres, alors que les utilisateurs de macOS se montrent plus attentifs aux risques de sécurité.