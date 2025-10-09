Après plusieurs mois en version bêta privée, Dia, le nouveau navigateur conçu par The Browser Company, est enfin accessible à tous les utilisateurs de macOS. Successeur direct du populaire Arc, ce navigateur alimenté par l’intelligence artificielle ambitionne de transformer la navigation web en une expérience fluide et intelligemment assistée.

Disponible dès maintenant pour les Mac équipés de puces M1 ou ultérieures sous macOS 14 ou plus, Dia se décline en une version gratuite et une offre Pro à 20 dollars par mois, sans oublier un essai gratuit de 14 jours. Le plan gratuit intègre déjà des fonctions clés comme le chat intégré sur chaque onglet, la création de “Skills” personnalisés, la possibilité d’ajouter des pièces jointes ou bien encore la fonction Memory, qui permet au navigateur de retenir vos préférences et votre contexte.

Starting today, the @browsercompany is back to shipping weekly updates. October’s Dia releases include: • More powerful memory (of your tabs)

• Redesigned Dia Skills

• Arc’s Focus Mode (CMD-S) All landing in @diabrowser this month. Oh, we removed the waitlist today too 🤗 pic.twitter.com/YKdecFrQ3n — Josh Miller (@joshm) October 8, 2025

Un navigateur qui apprend et évolue

Les “Skills” de Dia combinent automatisation et intelligence contextuelle pour accomplir des tâches comme la planification, la rédaction, la vérification de faits ou l’organisation du travail. Une attention particulière est aussi portée aux étudiants, avec un assistant d’étude capable de transformer des notes ou lectures en cartes mémoire interactives et quiz personnalisés. Le CEO Josh Miller a aussi confirmé le retour des mises à jour hebdomadaires, et promet une mémoire plus puissante, une refonte des Skills et le retour du célèbre “Focus Mode” d’Arc.