Peut-on être à la fois la société à la pointe de l’IA et ne pas être capable de développer correctement une application mobile ? OpenAI nous prouve que c’est possible : un développeur macOs (Pedro José Pereira Vieito) déclare sur Mastodon, screenshots à l’appui, que l’application ChatGPT développée pour les ordinateurs Mac n’a même pas été sandboxée, ce qui signifie que toutes les conversations avec l’IA sont stockées en clair en local ! Il ne faut pas être un expert en piratage pour retrouver ces conversations puisque ces dernières sont stockées sans aucune protection dans le dossier ~/Library/Application Support/com.openai.chat. Du beau travail ! (ironie bien sûr).

Pour peu que votre Mac soit infesté par un malware, il lui sera alors très facile de récupérer ces informations qui ne sont pour ainsi dire pas du tout protégées. Rien, nada. C’est d’autant plus dommage qu’Apple a fait en sorte que tout ce qui est sandboxé sur macOS bénéficie d’un niveau de protection inégalé sur les ordinateurs modernes (voilà ce que c’est que de refuser d’en passer par le Mac App Store). Voilà qui fait tâche, et qui ne manquera pas d’interpeller alors que l’on sait que ChatGPT sera accessible directement via l’interface d’iOS 18. Les promesses de sécurité c’est bien, mais si tout s’écroule en conditions réelles… L’app ChatGPT pour macOS est disponible au téléchargement sur cette page (à vos risques donc…)