Foxconn réalise le plus gros chiffre d’affaires de son histoire… et ce n’est pas grâce à Apple !

Foxconn profite pleinement de l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle. Le principal partenaire industriel d’Apple a enregistré en juillet 2026 le chiffre d’affaires mensuel le plus élevé de son histoire, alors même que la production des futurs iPhone 18 Pro commence à monter en puissance.

Un chiffre d’affaires record porté par les serveurs IA

Hon Hai Precision Industry, maison mère de Foxconn, a réalisé 946,5 milliards de dollars taïwanais de revenus sur le mois, soit environ 27,9 milliards de dollars ou 24,2 milliards d’euros. Le CA progresse de 54,2 % sur un an et dépasse pour la première fois la barre des 900 milliards de dollars taïwanais.

La division cloud et réseaux, qui comprend les serveurs destinés à l’intelligence artificielle, constitue le principal moteur de cette envolée. Foxconn évoque une « forte dynamique de commandes pour les produits d’IA ». Le groupe fabrique notamment des serveurs et modules GPU pour Nvidia, dont la demande absorbe une part croissante des capacités de l’industrie.

L’iPhone 18 Pro ajoute un second moteur de croissance

Les produits électroniques grand public, dont les smartphones, ont également fortement progressé. Foxconn a déjà lancé la production en masse des iPhone 18 Pro et renforcé ses recrutements pour répondre au traditionnel pic précédant leur commercialisation.

Le groupe pourrait aussi profiter du premier smartphone pliable d’Apple. La production d’essai de l’iPhone Fold avait débuté chez Foxconn au printemps, même si des difficultés techniques ont alimenté les incertitudes sur son calendrier.

L’IA bouleverse aussi les coûts d’Apple

Cette croissance possède néanmoins son revers : l’IA accapare toujours davantage de mémoire et de composants avancés. Apple s’attend ainsi à une hausse significative de ses coûts de mémoire. Foxconn anticipe malgré tout une nouvelle progression au troisième trimestre, portée simultanément par les racks IA et bien sûr le lancement des nouveaux iPhone.