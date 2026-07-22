Foxconn a lancé la production en masse des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max au niveau de ses usines. Le sous-traitant augmente les salaires horaires et les primes de réembauche pour attirer des milliers de travailleurs saisonniers dans ses usines chinoises.

La période de recrutement de pointe chez Foxconn suit un schéma saisonnier bien connu : des contrats d’environ trois mois et logement en dortoir inclus pour répondre au pic de charge précédant la sortie d’un nouvel iPhone haut de gamme. Cette montée en cadence intervient à un moment charnière du calendrier d’Apple qui prépare cette année un lancement particulièrement dense.

Apple s’apprête à rompre avec son habitude de dévoiler l’ensemble de sa gamme en une seule keynote de septembre. Les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveront bien en septembre comme prévu, accompagnés cette fois du tout premier iPhone pliable (iPhone Ultra). Ce sera un lancement à trois modèles haut de gamme qui concentre l’attention sur les produits les plus chers du catalogue.

Les modèles plus « abordables », en revanche, ne suivront pas le même rythme. L’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 sont désormais attendus au début de l’année 2027, plusieurs mois après les iPhone 18 Pro. Cette stratégie de lancement décalé marque une rupture avec la cadence habituelle d’Apple qui réunissait jusqu’ici toute sa gamme annuelle au même moment.

Les nouveautés de l’iPhone 18 Pro

L’iPhone 18 Pro embarquera la puce A20 Pro, gravée en 2 nm, ce qui promet des gains de performance et d’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente. Le module photo principal proposera également une ouverture variable, une première sur iPhone qui permet d’ajuster la profondeur de champ et la quantité de lumière captée selon les conditions de prise de vue.

Le changement le plus visible restera néanmoins la Dynamic Island, dont la largeur passe de 20,76 mm à 13,49 mm, soit une réduction d’environ 35 % de sa surface. Cette évolution porte le ratio écran/corps de l’appareil à 94,7 %, rapprochant visuellement l’iPhone 18 Pro d’un écran quasiment sans bordure ni découpe apparente.