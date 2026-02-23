Apple a débuté la phase de production d’essai pour les iPhone 18 Pro et Pro Max selon les informations du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, confirmant un lancement en septembre malgré un design quasi identique aux iPhone 17 Pro. Les évolutions se concentrent en interne : puce A20 Pro, modem C2 d’Apple et nouveau système de caméra à ouverture variable.

Une production en test pour les iPhone 18 Pro

Le calendrier est cohérent avec les pratiques habituelles d’Apple : février correspond typiquement à la phase DVT (Design Validation Test) en transition vers les premières étapes de la PVT (Production Validation Test). Durant cette période, des portions des lignes d’assemblage sont activées avec l’outillage définitif pour valider les procédés de fabrication et les rendements, sans encore produire à grande échelle. La montée en cadence à plein régime n’interviendra qu’en été, comme d’habitude.

L’iPhone 18 standard serait lui aussi entré en test, mais à un stade plus précoce, vraisemblablement en EVT (Engineering Validation Test) ou au tout début de la DVT. Il y a une différence logique : ce modèle n’est pas attendu avant début 2027. En effet, les iPhone 18 Pro arriveront en septembre 2026, mais le modèle standard attendra le début de l’année prochaine.

Sur la forme, l’iPhone 18 Pro ne marquerait aucune rupture avec son prédécesseur. Les Matériaux et le design reprendraient ceux des iPhone 17 Pro, avec pour seule évolution externe possible une réduction du Dynamic Island.

En interne, les changements sont plus importants : arrivée de la puce A20 Pro, du modem C2 conçu en interne par Apple et d’un système de caméra à ouverture variable. Ces améliorations ne suffiront pourtant pas à faire de l’iPhone 18 Pro la pièce maîtresse du lancement de septembre, ce rôle devant revenir au premier iPhone pliable d’Apple, attendu au même moment.