L’analyste Jeff Pu dévoile plusieurs nouveautés que l’on retrouvera sur les iPhone 18 Pro et Pro Max attendus en septembre. La plupart d’entre elles ont été déjà été évoquées par de précédentes fuites, mais c’est un moyen d’avoir une nouvelle confirmation.

Puces A20 Pro, N2 et modem C2

La puce A20 Pro des iPhone 18 Pro se reposera sur le procédé de gravure en 2 nm de TSMC, succédant à la puce A19 Pro des iPhone 17 Pro gravée en 3 nm. Cette réduction de finesse de gravure couplée à une nouvelle conception devrait va permettre d’avoir des gains de performance et d’efficacité énergétique d’une génération à l’autre, marquant une étape technologique majeure après plusieurs années de stagnation relative sur la gravure en 3 nm.

Apple consolidera parallèlement son indépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers en proposant ses puces N2 et C2. Elles vont succéder aux puces N1 et C1X présentes respectivement sur les iPhone 17 et iPhone Air. Cette stratégie réduit la dépendance historique envers Qualcomm et Broadcom tout en offrant à Apple un contrôle total sur l’optimisation logicielle et la feuille de route matérielle.

La puce N2 succédera au N1 qui gère actuellement le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread sur les iPhone 17. Apple affirme que N1 améliore également les performances et la fiabilité du partage de connexion et d’AirDrop, mais les améliorations spécifiques apportées par le N2 restent inconnues. Cette évolution suggère soit une extension des standards supportés, soit une optimisation de l’efficacité énergétique des connexions sans fil.

La puce C2 constituera la troisième itération de modem d’Apple pour la 4G et la 5G après le modem C1 lancé sur l’iPhone 16e et le C1X sur l’iPhone Air. Apple présente le C1X comme deux fois plus rapide que le C1 et le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone. Le C2 devrait poursuivre cette trajectoire d’amélioration, renforçant l’autonomie et les débits en 5G.

Dynamic Island réduite et ouverture variable

Le déplacement d’une partie de Face ID sous l’écran permettra de réduire la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro, libérant de l’espace d’affichage sans compromettre la sécurité biométrique. Cette miniaturisation poursuit la stratégie d’Apple d’intégrer progressivement les capteurs sous la dalle tout en conservant la découpe en pilule mise en place avec l’iPhone 14 Pro.

Pour sa part, me capteur photo de 48 mégapixels aurait le droit une ouverture variable sur les iPhone 18 Pro pour un meilleur contrôle de la quantité de lumière souhaitée. Cette capacité offrirait théoriquement un meilleur contrôle de la profondeur de champ, mais l’analyste souligne que les capteurs d’image des smartphones restent contraints par les dimensions réduites des appareils. L’ampleur réelle de cette amélioration demeure incertaine compte tenu de ces limitations physiques.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sortiront en septembre 2026. Ils seront, normalement, accompagnés par le lancement de l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple.