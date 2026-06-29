Comme chaque année, Apple présentera ses nouveaux iPhone en septembre. Mais quand aura lieu la keynote pour les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra, à savoir le premier iPhone pliable ?

Une date pour la keynote des nouveaux iPhone

En temps normal, Apple tient sa keynote de septembre le premier mardi ou mercredi qui suit Labor Day, à savoir la fête du travail aux États-Unis. Labor Day a lieu le 7 septembre cette année, signifiant que la keynote d’Apple devrait avoir lieu le mardi 8 septembre ou le mercredi 9 septembre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera bel et bien le calendrier cette année, puisqu’Apple n’aurait pas prévu de changer ses plans habituels au niveau du créneau.

Par contre, Apple va changer ses plans pour ce qui est de la présentation. D’habitude, toute une famille d’iPhone est présentée en même temps, à l’exception du modèle « e ». Mais cette année, l’iPhone 18 standard ne sera pas aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En effet, ce modèle fera ses débuts au début de 2027, aux côtés de l’iPhone 18e.

Une autre différence cette année est qu’Apple proposera une nouvelle gamme avec l’iPhone Ultra, à savoir son tout premier smartphone pliable. Celui-ci a beaucoup fait parler au fil des mois. Il est bon de noter que les rumeurs s’accordent de plus en plus sur le fait qu’Apple présentera ce modèle en septembre, mais que la commercialisation se fera quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ce scénario rappelle l’iPhone X qui avait été présenté en septembre avant d’être réellement disponible en novembre.

Enfin, cette keynote de septembre sera notable pour un autre point : il y aura un nouveau patron d’Apple. En effet, John Ternus sera le nouveau directeur général à compter du 1er septembre et c’est lui qui va gérer la présentation. Il succédera à Tim Cook qui restera malgré tout au sein de l’entreprise, puisqu’il sera le président du conseil d’administration.