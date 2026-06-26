Apple devrait relever nettement les prix des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable en septembre, avec des hausses attendues de 10 % à 20 %. En cause, une envolée du coût des composants, d’abord sur la RAM que Tim Cook présente déjà comme devenue impossible à absorber sans toucher aux tarifs.

Plusieurs leakers connus sur Weibo décrivent désormais une augmentation comme inévitable. Fixed Focus Digital affirme que la gamme « connaîtra forcément une hausse de prix », tandis que Digital Chat Station juge « hautement improbable » un maintien des tarifs actuels. De son côté, Instant Digital évoque une hausse entre 15 et 20 %. En Chine, toute la famille haut de gamme devrait ainsi dépasser le seuil symbolique des 10 000 yuans (1 290 euros).

La RAM fait exploser les coûts

La pression la plus forte vient de la RAM. D’après TechInsights, le module de 12 Go de RAM intégré à l’iPhone 17 Pro coûte 39 dollars, contre 145 dollars estimés pour l’iPhone 18 Pro, soit une hausse de plus de 270 %. Sur cette base, le coût total de fabrication de l’iPhone 18 Pro grimperait de 27 %.

Apple doit aussi absorber l’augmentation du stockage et, sur certains modèles, celle de nouveaux composants pour la partie photo, ce qui pousse mécaniquement la facture finale vers le haut.

Le calendrier rend l’ajustement encore plus crédible. Cette semaine, Apple a déjà augmenté les prix de la majorité de ses autres produits, à l’exception des iPhone, de Apple Watch et AirPods. Les smartphones apparaissent donc comme le prochain maillon logique de cette vague tarifaire.

Des iPhone 18 Pro et Ultra chers

L’iPhone 17 Pro débute actuellement à 1 099 $. Les estimations des leakers placent désormais l’iPhone 18 Pro entre 1 220 et 1 399 dollars. L’iPhone 17 Pro Max débute aujourd’hui à 1 199 $, mais l’iPhone 18 Pro Max de 256 Go est attendu entre 1 300 et 1 400 dollars, soit une hausse de 15 % à 20 %. Naturellement, le scénario serait similaire en France avec les prix en euros.

Le futur iPhone Ultra pliable subirait la même logique, voire davantage. Son prix serait revu à la hausse de 10 % à 20 % par rapport aux premières estimations, ce qui renforcerait son statut d’appareil très cher dès son lancement. Les premières rumeurs avaient parlé d’un tarif dépassant les 2 000 dollars, mais il semblerait que l’on sera plus proche de 2 500 dollars.

Apple devrait annoncer les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable en septembre. Par contre, la commercialisation du modèle pliable atteindrait quelques semaines supplémentaires.