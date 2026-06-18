Tim Cook a annoncé aujourd’hui qu’Apple augmentera ses prix à cause de la pénurie de RAM, mais quel sera le tarif pour l’iPhone 18 Pro ? Un calcul révèle que la hausse pourrait être de plusieurs centaines de dollars/euros.

+27 % pour le prix de l’iPhone 18 Pro ?

Le Wall Street Journal, en collaboration avec le cabinet TechInsights, a fait divers calculs en se basant sur le coût des composants, dont la fameuse RAM qui coûte très cher de nos jours et dit que l’iPhone 18 Pro pourrait débuter à 1 299 dollars aux États-Unis. Cela pourrait même monter à 1 399 dollars parce qu’Apple va proposer un nouveau système de capteurs photo à ouverture variable sur sa nouvelle gamme et l’analyste Ming-Chi Kuo a déjà annoncé que le coût sera en hausse de 50 % par rapport à la génération précédente.

En comparaison, l’iPhone 17 Pro débute à 1 099 dollars (1 329 euros en France). Si le prix de l’iPhone 18 Pro est bien 1 299 dollars, alors la hausse sera de 200 dollars, soit +18 % par rapport à la génération précédente. Et si c’est 1 399 dollars, alors la hausse sera de 27 %, représentant 300 dollars. Du côté de l’iPhone 18 Pro Max, il faut s’attendre à ce qu’Apple ajoute 100 dollars de plus, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’iPhone 17 Pro Max. Oui, ça pique.

Bien qu’Apple ne communique pas les marges brutes de ses différents produits, l’étude de TechInsights suggère que la marge sur l’iPhone 17 Pro s’élève à pas moins de 47 %.

Que dire aussi de l’iPhone Ultra pliable ? Les rumeurs ont déjà annoncé que le prix devrait dépasser les 2 000 dollars. Mais avec l’annonce du jour qu’Apple va augmenter ses prix… c’est à se demander si on ne sera pas plus proche des 2 500 dollars que des 2 000 dollars.

Apple annoncera les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra en septembre à l’occasion d’une keynote.