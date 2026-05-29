Apple préparerait une évolution majeure pour l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les modèles Pro et Pro Max attendus à l’automne 2026 adopteraient un objectif principal à ouverture variable, ce qui serait une première pour l’iPhone. Cette nouveauté aurait toutefois un coût particulièrement élevé pour Apple : le module coûterait environ 50 % plus cher que l’optique actuellement utilisée dans la gamme iPhone 17.

Une ouverture variable pour mieux contrôler la lumière

Depuis l’iPhone 14 Pro jusqu’à l’iPhone 17 Pro, Apple utilise une ouverture fixe de f/1,78 sur le capteur principal. Avec une ouverture variable, le mécanisme pourrait ajuster physiquement la taille de l’ouverture afin de laisser entrer plus ou moins de lumière selon la scène.

Concrètement, l’iPhone pourrait ouvrir davantage en basse lumière pour préserver les détails, ou refermer l’ouverture en plein jour afin de limiter la surexposition. Cette technologie offrirait aussi un meilleur contrôle de la profondeur de champ, avec des portraits plus naturels et davantage de souplesse pour les photographes plus exigeants.

Sunny Optical gagne du terrain dans la chaîne Apple

Toujours d’après Kuo, Sunny Optical fournirait entre 40 et 50 % des commandes liées à cette nouvelle optique, aux côtés de Largan Precision. L’entreprise chinoise deviendrait aussi un fournisseur plus important pour Apple, notamment après avoir produit des modules photo pour le MacBook Neo, dont les ventes seraient d’ailleurs bien meilleures que prévu.

Cette hausse de coût rappelle que l’innovation photo repose sur une mécanique de plus en plus sophistiquée. Ajouter des pièces mobiles dans un smartphone impose de nouveaux défis de production (épaisseur, durabilité, précision, étanchéité, rendement), ce qui a forcément un coût élevé.

L’iPhone 18 Pro devrait arriver aux côtés du premier iPhone pliable. Si Apple parvient à intégrer l’ouverture variable sans compromettre la fiabilité ni faire exploser les prix, cette évolution pourrait marquer l’un des plus gros bonds photo de l’iPhone depuis l’arrivée du mode Nuit et des capteurs 48 mégapixels.