Amazon a donc racheté Globalstar, le fournisseur qui permet aujourd’hui à Apple d’offrir ses services satellite sur iPhone et Apple Watch, et a immédiatement signé un accord avec Apple pour la poursuite des fonctions satellitaires de l’iPhone (appel d’urgence notamment). L’opération, estimée à environ 11,57 milliards de dollars, soit près de 10 milliards d’euros, doit encore recevoir les autorisations réglementaires, mais elle redessine déjà l’équilibre du marché de l’internet mobile satellitaire.

Apple cède sa participation stratégique

On en sait désormais un peu plus sur,les coulisses de cette opération : selon un dépôt transmis à la FCC, Amazon va créer une filiale baptisée Grapefruit Acquisition Sub II pour absorber les activités de Globalstar. Cette structure récupérera aussi les 20 % de participation et de droits de vote détenus par Apple dans Globalstar Licensee LLC, l’entité qui exploite le réseau satellite utilisé par les appareils Apple.

Apple avait investi 450 millions de dollars dans Globalstar en 2022 afin de financer l’expansion du réseau nécessaire à la fonction SOS d’urgence par satellite. En échange, la marque avait obtenu une participation de 20 % et jusqu’à 85 % de la capacité du réseau.

Amazon Leo prend le relais des services satellite d’Apple

Le nouvel accord prévoit qu’Amazon Leo alimente les fonctions satellite existantes des iPhone et Apple Watch compatibles : SOS d’urgence, Messages par satellite, Localiser et Assistance routière par satellite. Amazon et Apple travailleront aussi sur de futurs services exploitant le réseau Leo élargi.

Pour Apple, l’opération a un double intérêt : la firme de Cupertino sort d’un investissement majeur tout en sécurisant un partenaire plus vaste pour ses ambitions de connectivité directe. Pour Amazon, Globalstar apporte des fréquences, une infrastructure existante et une relation privilégiée avec l’un des plus grands écosystèmes mobiles au monde.

Si le rachat est validé en 2027 (il est fort probable qu’il le soit), l’iPhone pourrait alors devenir l’une des vitrines les plus visibles de la nouvelle bataille satellitaire entre Amazon, SpaceX et les opérateurs mobiles.