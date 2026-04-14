Amazon a annoncé aujourd’hui le rachat de la société de satellites Globalstar pour 11,57 milliards de dollars. Il se trouve que Globalstar est le partenaire satellite d’Apple pour les fonctions que l’on retrouve sur iPhone et Apple Watch.

Un partenariat entre Apple et Amazon Leo

Une question légitime peut se poser : que va-t-il se passer avec ce rachat qu’Amazon espère boucler en 2027 ? Les utilisateurs d’iPhone vont-ils perdre les fonctionnalités existantes ? La réponse est non. En effet, Amazon annonce avoir passé un accord avec Apple. La société de Tim Cook s’appuiera sur le réseau satellitaire Amazon Leo pour les fonctions sur iPhone et Apple Watch.

Globalstar collabore actuellement avec Apple pour fournir un service satellite sur l’iPhone 14 et les modèles ultérieurs, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 3, permettant ainsi aux utilisateurs d’avoir les SOS d’urgence par satellite, de contacter leur famille et leurs amis, de demander une assistance routière et de partager leur position avec Localiser. Grâce au nouvel accord, Amazon continuera à prendre en charge les modèles d’iPhone et d’Apple Watch qui utilisent actuellement les constellations de satellites en orbite basse existantes et à venir de Globalstar, fabriquées par MDA Space, et collaborera avec Apple sur de futurs services satellitaires utilisant le réseau de satellites étendu d’Amazon Leo.

Greg Joswiak, vice-président du marketing produit mondial chez Apple, a commenté le partenariat :

Depuis son lancement il y a plus de trois ans, notre service de sécurité révolutionnaire SOS d’urgence par satellite a contribué à sauver de nombreuses vies à travers le monde, qu’il s’agisse d’une troupe de scouts bloquée lors d’une randonnée hivernale en Colombie-Britannique ou d’une femme qui a été héliportée vers un lieu sûr dans le Colorado après que sa voiture a dévalé une falaise de 76 mètres. Apple et Amazon ont une longue expérience de collaboration éprouvée grâce aux services d’infrastructure de base d’Amazon et nous sommes impatients de renforcer cette collaboration avec Amazon Leo. Cela garantit que nos utilisateurs continueront d’avoir accès aux fonctionnalités satellite essentielles sur lesquelles ils comptent, notamment SOS d’urgence par satellite, l’envoi de messages, Localiser et l’assistance routière par satellite, afin qu’ils puissent rester en sécurité et connectés lorsqu’ils se trouvent hors réseau.

De nouvelles fonctions satellite en préparation

Apple travaille actuellement sur une série de nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite pour l’iPhone qui nécessiteront des mises à niveau de l’infrastructure de Globalstar. Parmi celles-ci figurent Apple Plans par satellite, l’envoi de photos, la connectivité en intérieur, la connexion satellite via la 5G et une API satellite destinée aux applications tierces.