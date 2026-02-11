L’iPhone 18 Pro pourrait marquer une avancée majeure dans la connectivité mobile. Si l’on en croit une fuite venue de Chine, Apple préparerait l’intégration de son nouveau modem maison C2, capable de prendre en charge la 5G par satellite via la norme NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks). Cette technologie réseau autorise des liaisons directes entre smartphone et satellite, mais aussi l’utilisation des satellites comme relais pour étendre la couverture des réseaux cellulaires dans les zones isolées. La seule contrainte serait alors de disposer d’un ciel relativement dégagé pour laisser passer la communication satellite.

D’après le leaker Fixed Focus Digital, cette évolution permettrait un accès internet par satellite directement depuis l’iPhone, et non plus seulement avec des fonctions limitées (SMS only, etc.). Une information qui fait écho à de précédents rapports évoquant des réseaux mobiles « non ancrés à la surface terrestre » sur les futurs smartphones d’Apple.

Vers un internet satellitaire natif sur iPhone

Jusqu’ici, les capacités satellitaires des iPhone se limitent aux urgences, à Messages et à Localiser. Avec le modem C2, Apple viserait une expérience nettement plus complète, incluant potentiellement la navigation, la messagerie enrichie et, à terme, des apps tierces compatibles !

Cette évolution technique s’inscrit aussi dans la stratégie d’Apple consistant à réduire sa dépendance aux puces Qualcomm, en proposant une solution plus performante et potentiellement compatible avec la 5G mmWave. Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait bien devenir l’un des tous premiers smartphones grand public capables de rester connectés tout en étant hors de portée des réseaux terrestres.