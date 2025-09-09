Une nouvelle fuite en provenance de la chaîne d’approvisionnement révèle que MediaTek a rejoint pour la première fois l’écosystème Apple en fournissant des modems 5G destinés à la prochaine génération d’Apple Watch, et plus précisément du modèle Ultra 3. Il s’agit là d’une étape significative pour le fabricant taïwanais qui voit ainsi ses puces haut de gamme validées après plus de quatre ans de tests et de collaborations avec Apple. Cette entrée dans la supply chain s’inscrit dans une stratégie plus large : Apple souhaite diversifier ses sources d’approvisionnement et réduire sa dépendance à Qualcomm et à Intel. L’Apple Watch Ultra 3 serait la première toquante de la gamme à intégrer la 5G (basée sur la technologie RedCap à faible consommation) ainsi que des fonctions de communication par satellite, tandis que les modèles Series 11 et SE 3 resteraient en 4G LTE.

MediaTek aurait déjà lancé la production de masse de ses modems 5G, les livraisons étant prévues jusqu’à la fin de l’année. L’intégration de cette technologie, testée et validée à la fois à Taïwan et aux États-Unis, confirme au passage que l’entreprise a atteint un niveau de fiabilité conforme aux standards exigeants d’Apple. Ce partenariat reflète également la volonté du géant américain d’adapter l’Apple Watch Ultra aux besoins des utilisateurs les plus « aventuriers » tout en consolidant la position de MediaTek comme acteur incontournable des communications sans fil.