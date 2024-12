Apple prévoit des changements pour ses futures Apple Watch et cela implique notamment le support de la 5G. Mais Bloomberg révèle que cela passera par des modems de MediaTek et non d’Intel.

Depuis plusieurs années maintenant, on retrouve des Apple Watch cellulaires, mais elles supportent au mieux la 4G. En comparaison, les iPhone sont déjà passés à la 5G, et ce depuis plusieurs générations maintenant. Cela va prochainement être au tour de la montre.

Une modification notable sera qu’Apple n’utilisera plus des modems d’Intel et basculera sur ceux de MediaTek. Le passage à MediaTek comprendra également la prise en charge du 5G Redcap, un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides.

Ce sera la première fois qu’Apple utilisera un composant majeur de MediaTek. Apple considère le groupe taïwanais comme un fournisseur potentiel depuis plusieurs années maintenant.

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier est que le changement semble être prévu pour 2025, mais cela reste à confirmer. Le second élément est que la bascule du modem d’Intel vers celui de MediaTek se fera visiblement progressivement. En effet, Apple fera d’abord le changement pour certaines Apple Watch et non tous les modèles.

Il est également bon de rappeler qu’Apple développe son propre modem 5G. Celui-ci fera ses débuts en 2025 avec l’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Air. Cependant, Apple n’a pas prévu (pour l’instant du moins) de l’utiliser au niveau de ses Apple Watch.