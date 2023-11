Apple prépare de nouveaux MacBook qui auront le droit à une puce pour se connecter aux réseaux 4G et 5G des opérateurs. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, ce ne sera pas prêt avant 2028 au plus tôt.

Apple se focalise d’abord sur sa propre puce 5G qui arrivera dans les iPhone. Mais le développement fait l’objet de plusieurs problèmes, à tel point que les retards s’accumulent. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons appris un nouveau délai, avec la disponibilité qui se ferait au plus tôt à la fin de 2025. Mais il faudrait davantage tabler sur le début de 2026, avec l’iPhone SE 4 qui serait le premier à l’avoir.

Aujourd’hui, Gurman rapporte qu’Apple devrait avoir besoin de deux ou trois ans supplémentaires pour être en mesure de proposer sa puce 5G dans les MacBook. Ainsi, tout le monde pourrait se connecter aux antennes des opérateurs en déplacement pour se connecter à Internet, comme il est déjà possible de le faire avec son smartphone, que ce soit un iPhone ou un modèle Android.

Autant dire qu’il faudra être plus que patient pour avoir un MacBook Pro compatible 5G. L’attente serait au minimum de cinq ans, sachant que la disponibilité se ferait en 2028 au plus tôt. En attendant, il est possible d’utiliser le partage de connexion de son smartphone pour avoir Internet un peu partout avec son Mac portable.