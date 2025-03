Si l’on en croit le bien informé Mark Gurman de Bloomberg, La prochaine Apple Watch Ultra 3, dont le lancement serait prévu pour le mois de septembre 2025, serait équipée de la connectivité par satellite et d’un nouveau modem cellulaire 5G. L’Apple Watch Ultra 3 permettrait ainsi aux utilisateurs d’envoyer des messages y compris dans les zones hors de portée des réseaux cellulaires et Wi-Fi, une fonctionnalité déjà disponible sur les nouveaux iPhone (à partir de l’iPhone 15 Pro). La messagerie par satellite, initialement réservée aux urgences, sera étendue avec iOS 18 pour permettre de communiquer avec n’importe quel contact. L’ajout de la connectivité par satellites devrait renforcer la position de l’Ultra 3 face à des marques comme Garmin, et intéresser les utilisateurs les plus baroudeurs. Gurman affirme en outre que la fonction satellitaire devrait rester gratuite pendant les deux premières années, comme cela est aussi le cas avec l’iPhone.

En plus de la connectivité par satellite, l’Apple Watch Ultra 3 disposerait d’un nouveau modem cellulaire 5G de MediaTek, et abandonnerait donc les modems Intel. La puce MediaTek prend en charge le 5G RedCap, une version basse consommation et moyenne vitesse de la 5G spécialement conçue pour les wearables. Pour rappel, les modèles actuels d’Apple Watch utilisent encore la 4G LTE. Le nouveau modem offrira évidemment une meilleure connectivité et une plus grande efficacité, sans que Gurman ne donne plus de précision sur ces deux points.