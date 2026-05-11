Apple a mis en ligne une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube qui met en avant l’usage du Mac pour les étudiants à la fac et assure que c’est le meilleur ordinateur pour eux. Cela arrive au moment où le MacBook Neo vise justement les jeunes avec son prix de 699 euros.

Une mise en avant du Mac pour les étudiants

La pub montre plusieurs étudiants en train d’essayer plusieurs tâches depuis leur Mac : écrire un scénario, créer des diaporamas, configurer un robot et plus encore. Le problème est qu’ils rencontrent des erreurs en cours de route et tout ne se passe pas comme prévu.

Certains vont prendre une douche ou se coucher pour se changer les idées. Puis soudainement, ils reprennent leur Mac pour reprendre leurs activités. Et cette fois-ci est la bonne : ils arrivent à aller jusqu’au bout avec leur motivation.

« Les Mac portables sont votre choix idéal pour la fac. Que vous étudiez le commerce, l’ingénierie, le design ou les arts, lancez-vous avec un Mac », indique Apple dans la description de sa publicité. « Dans ce film, des étudiants du monde entier surmontent l’échec pour atteindre leurs grands objectifs », ajoute le fabricant.

La musique en fond est I’VE GOT THIS ALL UNDER CONTROL de Willow Kayne. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres plateformes de streaming.

Pour rappel, le MacBook Neo est disponible depuis peu à l’achat. On le retrouve à 699 euros chez Apple bien sûr, ainsi que chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger ou encore chez Darty.