Apple a mis en ligne une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube intitulée « Les grandes idées commencent sur Mac ». La version française est disponible en même temps que la version originale en anglais.

Une publicité d’Apple vantant le Mac

La version anglaise est narrée par Jane Goodall, la célèbre primatologue britannique. Le texte est naturellement similaire entre la publicité anglaise et la version française. On entend :

Toutes vos idées préférées ont commencé ici. Une étincelle sur un écran et une simple question : que voyez-vous ?

Dans la description de sa vidéo sur YouTube, Apple indique :

Des plus grandes découvertes aux films les plus récompensés, tout est parti d’une page blanche. Des possibilités infinies vous attendent. Qu’allez-vous en faire ? Les grandes idées commencent sur Mac.

Séparément, Tor Myhren, vice-président des communications marketing chez Apple, a indiqué à Ad Adge :

Cette campagne célèbre la partie la plus difficile et la plus mystérieuse d’une grande idée : son origine. Comment quelque chose est créé à partir de rien, d’une page blanche. Il est remarquable de constater combien de grandes idées dans le monde ont vu le jour sur un Mac. Ce travail rend hommage à ces idées et à tous ceux qui s’efforcent d’en créer davantage.

Jane Goodall est décédée le 1er octobre. Tim Cook, le patron d’Apple, lui avait rendu hommage en écrivant :