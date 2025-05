Apple a mis en ligne trois publicités qui mettent en avant AirDrop, Apple Intelligence, ainsi que la recopie d’iPhone sur le Mac. Elles font partie de la campagne « Le Mac à la fac ».

Dans la première publicité, un cours commence à la fac, mais deux élèves sont encore dehors. « Il manque juste la vidéo », dit l’un des deux. Son professeur arrive et se met à rire, indiquant qu’il s’agit d’un gros fichier. « Et les énormes fichiers, vous savez, ça prend du temps à télécharger. Rome ne s’est pas faite en deux minutes avant les cours ». C’est là que la vidéo est envoyée en quelques secondes d’un iPhone vers le Mac grâce à AirDrop. « Tout va bien. C’est un Mac. On peut utiliser AirDrop », dit l’élève avec un MacBook.

Dans la deuxième publicité, deux élèves sont dans leur chambre. Un des deux est clairement fatigué après avoir appris de longues notes de biochimie étalées sur plusieurs pages. Son ami lui dit alors qu’il peut utiliser son Mac pour profiter de la fonction « Outils d’écriture » d’Apple Intelligence afin d’avoir les points clés du texte.

Enfin, il y a la troisième publicité qui se focalise sur la fonction de recopie d’écran de l’iPhone sur Mac. Une élève dans une bibliothèque dit qu’elle peut utiliser son Mac afin de contrôler l’iPhone qui est à quelques mètres d’elle.

Il est bon de noter que les deux premières publicités sont disponibles sur la chaîne YouTube française d’Apple, mais pas la troisième. La raison est simple : la fonction de recopie d’écran de l’iPhone sur le Mac n’est pas disponible en France (et dans les autres pays de l’Union européenne).