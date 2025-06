Cette semaine, Apple a donné le coup d’envoi de son offre Back to School aux États-Unis, offrant des AirPods et d’autres accessoires avec l’achat d’un nouveau Mac ou iPad. Pour accompagner cette campagne, l’entreprise a publié une vidéo amusante sur YouTube, guidant les étudiants sur « comment convaincre vos parents de vous acheter un Mac ».

Une vidéo pour séduire les étudiants

Dans cette vidéo d’un peu plus de sept minutes, des étudiants en route pour l’université s’entraînent à convaincre leurs parents de choisir un Mac plutôt qu’un PC pour leurs études. Avec une touche d’humour, Apple met en avant les atouts de ses ordinateurs, comme leur performance, leur fiabilité et leur intégration avec l’écosystème Apple, tout en ciblant un public jeune à l’approche de la rentrée.

Apple ne s’arrête pas à la vidéo. Sur son site, l’entreprise propose une « présentation pour parents » téléchargeable gratuitement, intitulée « 45 raisons indiscutables pour lesquelles un Mac est essentiel pour l’université ». Disponible aux formats PowerPoint, Google Slides et Keynote, ce document vise à fournir aux étudiants des arguments concrets pour persuader leurs parents. Cette approche combine la créativité et le marketing, renforçant l’attrait des Mac auprès des familles.

La campagne Back to School coïncide avec la période de préparation à la rentrée universitaire. Elle vise à capter l’attention des étudiants et de leurs parents. Pour ce qui est de la France et de l’Europe en général, l’offre Back to School 2025 devrait voir le jour dans quelques jours ou quelques semaines. L’année dernière, cela avait eu lieu au début de juillet.