Apple lance aujourd’hui son offre Back to School 2024 en France et dans le reste de l’Europe, ainsi qu’en Asie et au Moyen-Orient. Nous avions l’habitude à avoir des cartes cadeaux les années précédentes. Pour 2024, elles existent toujours selon les pays. Pour d’autres, comme la France, il s’agit de remises sur les AirPods et Apple Pencil.

Le Back to School 2024 débute en Europe

La remise diffère selon le produit acheté. Apple propose jusqu’à 199€ sur les AirPods avec l’achat d’un Mac. Ainsi, si vous choisissez les AirPods 3 avec le boîtier de charge Lightning, vous avez les écouteurs gratuits sachant qu’ils coûtent 199€. Par contre, si vous voulez le modèle avec le boîtier de charge USB-C, il faudra ajouter 20€ de votre poche. Si vous vous intéressez aux AirPods Pro qui coûtent 279€, vous devrez ajouter 80€. Et pour les AirPods Max, la différence sera de 380€.

Précisons qui a son importance : Apple propose 199€ de remise pour l’achat d’un iMac, MacBook Air ou MacBook Pro. Si vous achetez un Mac mini, la réduction sera de 149€.

Si vous achetez un iPad Pro M4 ou un iPad Air M2, Apple vous propose une remise de 139€ sur l’Apple Pencil Pro. Malheureusement, celui-ci coûte 149€, vous devrez donc ajouter 10€ pour l’avoir. Si vous préférez l’Apple Pencil USB-C, Apple propose 79€. Là encore, il faudra ajouter 10€ de votre poche.

Enfin, Apple propose 20% de remise sur son assurance AppleCare+.

L’offre est disponible sur l’Apple Store Education en ligne et dans les Apple Store physiques pour les étudiants inscrits ou acceptés dans un établissement d’enseignement supérieur, les enseignants et le personnel des établissements d’enseignement supérieur, les parents achetant au nom d’un étudiant éligible, les employés d’un établissement d’enseignement primaire et secondaire, et d’autres personnes sélectionnées.

Apple propose son Back to School 2024 en Europe du 2 juillet au 21 octobre. Pour rappel, l’offre est déjà disponible depuis peu aux États-Unis et dans d’autres pays.