Comme prévu, l’offre Back to School 2024 d’Apple voit le jour aux États-Unis, au Canada et en Inde avant de débarquer en Europe. Elle permet d’avoir des cartes cadeaux pouvant atteindre 150 dollars et 20% de remises sur l’assurance AppleCare+. Cela concerne les étudiants et les professeurs.

En achetant un Mac ou un iPad, les personnes éligibles peuvent recevoir une carte cadeau et profiter d’une remise de 20% sur l’AppleCare+. Voici comment cela se présente :

iMac : carte cadeau de 150$

MacBook Air : carte cadeau de 150$

MacBook Pro : carte cadeau de 150$

Mac mini : carte cadeau de 100

iPad Pro M4 (11 ou 13 pouces) : carte cadeau de 100 dollars

iPad Air M2 (11 ou 13 pouces) : carte cadeau de 100 dollars

La carte cadeau peut être utilisée pour l’achat de produits et d’accessoires Apple, d’applications sur l’App Store, d’abonnements à des services tels qu’Apple Music, de stockage iCloud+, etc.

L’offre est disponible sur l’Apple Store Education en ligne et dans les Apple Store physiques pour les étudiants inscrits ou acceptés dans un établissement d’enseignement supérieur, les enseignants et le personnel des établissements d’enseignement supérieur, les parents achetant au nom d’un étudiant éligible, les employés d’un établissement d’enseignement primaire et secondaire, et d’autres personnes sélectionnées.

Apple propose son Back to School 2024 du 20 juin au 30 septembre dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Il faudra attendre encore quelques semaines pour l’Europe.