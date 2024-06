C’est le come back pour Back to School. La boutique éducative en ligne d’Apple a été fermée il y a quelques heures aux États-Unis et au Canada, mais ce n’est pas à cause d’un soucis technique. Apple se prépare en effet à lancer ses traditionnels promotions annuelles pour la rentrée des étudiants américains. Ces promotions généralement en bons d’achats concernent une assez large gamme d’appareils, des MacBook aux iPad en passant par des cartes cadeaux. Les remises vont de quelques dizaines à plus de 100 dollars, sans oublier des ristournes sur Apple Care (-20% l’an dernier). Pas négligeable donc…

A noter que cette année, Apple a déjà proposé des réductions sporadiques pour les étudiants, notamment pour l’achat de Mac. On notera de façon un peu plus critique qu’Apple a t tellement augmenté ses tarifs depuis ces 5 dernières années, que ces remises « éducatives » ne permettent toujours pas de se procurer un Mac ou un iPad à un tarif réellement bon marché. C’est juste « moins cher » au final, alors que concernant le secteur de l’éducation, cela devrait être surtout réellement accessible… Sur le site français d’Apple, une page est consacrée aux offres pour les étudiants, mais là encore, cela reste malheureusement très cher même avec les promos.