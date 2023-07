Après les États-Unis et d’autres pays, Apple propose son Back to School 2023 en France et dans le reste de l’Europe. L’offre permet d’avoir jusqu’à 150€ en carte cadeau avec l’achat d’un Mac ou iPad.

Le Back to School 2023 européen est similaire à la version américaine. Apple offre aux étudiants une carte cadeau d’un montant de 150€ pour tout achat d’un nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, et une carte cadeau d’un montant de 100€ pour l’achat d’un nouvel iPad Pro, iPad Air ou Mac mini. La carte cadeau peut être utilisée pour acheter des produits et accessoires Apple, des applications sur l’App Store, des abonnements à des services tels qu’Apple Music et Apple TV+, des espaces de stockage avec iCloud+, des musiques/films/séries sur l’iTunes Store et plus encore.

Apple fait savoir que l’offre débute aujourd’hui (13 juillet) et se terminera le 23 octobre. C’est disponible sur l’Apple Store Éducation pour les étudiants, les parents de ces derniers, ainsi que les professeurs. Un compte UNiDAYS est nécessaire pour prouver que vous êtes un étudiant et ainsi profiter de l’offre.

Il est bon de noter que les étudiants ont toujours le droit à une remise pour chaque achat sur l’Apple Store Éducation. D’autre part, Apple propose 20% de réduction sur ses assurances AppleCare+.